Cumhurbaşkanı Akıncı belediye başkanlarını bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle başlattığı 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları kapsamında bugün de belediye başkanlarını bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin sürecini izah ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerini belediye başkanlarına aktararak görüşlerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki bilgilendirme toplantısına, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 16.00’da ise Cumhuriyet Meclisi’nde yer almayan siyasi partileri bilgilendirecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cuma günü saat 10.00’da sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacak, Cumartesi günü de saat 10.00’da muhtarlarla bir araya gelecek.