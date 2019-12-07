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Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün muhtarlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün muhtarlarla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarını muhtarlarla tamamlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın muhtarların ilk grubuyla olan toplantısı saat 10.25 sıralarında başladı. Akıncı ardından muhtarların ikinci grubuyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantılarda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz da hazır bulunuyor.

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