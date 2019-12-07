Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün son olarak muhtarlarla biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarını bugün tamamlıyor.

Akıncı, bugün son olarak muhtarlarla biraraya gelecek…Cumhurbaşkanlığında yer alacak toplantı saat 10:00’da başlayacak.

Bilgilendirme toplantılarına 4 Aralık Çarşamba günü başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları, belediye başkanları ile Cumhuriyet Meclisinde temsil edilmeyen siyasi parti yetkilileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, son olarak dün 115 sivil toplum örgütünden yetkililere bilgi verdi, görüşlerini dinledi.

Görüşme sonrası bazı Sivil Toplum Örgütü yetkilileri görüşlerini aktardı.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıyı samimi olarak değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katılımcılık anlayışıyla sivil toplum örgütlerini birinci ağızdan bilgilendirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Savaşan, sürdürülebirli bir çözüm için Rum Yönetimin zihniyetde değişiklik gerektiğini de kaydetti.

Savaşan, “Birşeyi teslim etmek gerekir , Sn Akıncının Kıbrıs türk halkının KKTC insanının barışçıl tutumunuı muhafaza ediyor .. Rum tarafının Kıbrıs’ta çözüm olmamasının tek sebebi olduğunu gösteriyor. Samimi bir toplantıydı” dedi.

Basın Konseyi Başkanı Şule Aker de Kıbrıs sorunun çözümü için 50 yıldır çabaların sürdüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanlığını bilgilendirme toplantısını olumlu olarak nitelendiren Aker, Rum tarafının tutumunu eleştirdi.

Aker, “Rum Tarafı, Rum Yönetimi Başkasnı Anastasiadis Türk tarafıyla oynuyor, neden bunu kabul etmemis gerekiyor anlamıyorum…”dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil de bilgilendirme toplantısını olumlu olarak değerlendirdi.

Elcil, Berlin’deki üçlü görüşmenin Kıbrıs müzakerilerinde gelinen son nokta olduğuna vurgu yaptı ve Berlin toplantısında Birleşmiş Milletler kararlarının ve tesbitlerini iki tarafca kabul edildiğini, takvimlendirilmiş süreç ve 3lü ardından 5 li görüşmeye yönelik bir sürecin söz konusu olduğunu kaydetti.

Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk de Kıbrıs sorununda Rum tarafının oyalama taktiğinin sürdüğünü vurguladı.

Asiltürk, “Bir adım ileriye gidemeyeceğimiz aşikar, masaya yeni şeylerin getirilmesi gerektiği aşikar..” dedi..Suphi Asiltürk, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratılmasının önemini de vurguladı ve İçteki sorunlara öncelik verilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.