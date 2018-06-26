CUMHURBAŞKANI AKINCI, GİAD YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI, GİAD YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve yeni seçilen, Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulunan GİAD heyeti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aktardı

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