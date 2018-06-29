CUMHURBAŞKANI AKINCI, KKTPRECD BAŞKANI DR. AKBİLEN’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (KKTPRECD) Başkanı Dr. Derviş Akbilen ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akbilen kabulde, çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “KKTPECD 14. Ulusal Kongresi”ne davet etti.