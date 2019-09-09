banner22

Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevlerine yeni başlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nezaket ziyaretinde bulunan komutanlara görevlerinde başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam da yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Özyiğit: "Kıbrıslı Türkler geleceklerine...
Özyiğit: "Kıbrıslı Türkler geleceklerine...
  1. Kıbrıs

banner24

﻿