CUMHURBAŞKANI AKINCI, KTOB VE KITSAB BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Fethi Özboğaç ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kilim ve Özboğaç, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, sektörün durumuyla ilgili bilgi aktardı.