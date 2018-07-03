Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Fethi Özboğaç ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kilim ve Özboğaç, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, sektörün durumuyla ilgili bilgi aktardı.
CUMHURBAŞKANI AKINCI, KTOB VE KITSAB BAŞKANLARINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Fethi Özboğaç ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
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