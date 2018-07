CUMHURBAŞKANI AKINCI, KTSYD ÖDÜL GECESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede sınırlı ortam içerisinde başarıyı yakalamanın kolay bir iş olmadığını ifade ederek, “Bu şartlarda spor yapmak da bir hüner, o yapılan şartlarda başarıyı yakalamak da daha büyük bir hüner” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD), “Yılın Başarı Ödülleri” törenine katılarak, başarılı sporculara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, KTSYD’nin 35. yılını kutlayarak, “Spor Yazarları Derneğimize, başarının sürekliliği temennisiyle, en içten duygularımla başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Sporculara başarılar dileyerek, ülkede sınırlı ortam içerisinde başarıyı yakalamanın kolay bir iş olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Ama sanıyorum ki, asıl vurgulanması gereken, ödüle layık görülmenin ötesinde, bu ülkede, bu şartlarda, bu sıkıntılarda spor yapabilmeyi hedefleyip bunu gerçekleştirmektir. Dolayısıyla spora gönül vermiş, kendini bu alanda yetiştirmiş, yetiştirmeye çalışan, gayret eden, alın teri döken, uğraşan ama şu ya da bu nedenle başarıyı henüz ödül alacak düzeyle yakalayamamış olan insanlarımızı canı gönülden de kutlamak gerekir, teşvik etmek gerekir ve spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizerek sürekli vurgulamak gerekir.”

“HER KONUDA ALT YAPI EKSİKLİKLERİMİZ VAR”

Ülkede sıkıntılar ve her konuda alt yapı eksikliği olduğunu dile getirerek, bu şartlarda spor yaparak başarıyı yakalamanın büyük bir hüner olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi:

“Başarıyı yakalayabilmek için her şeyden önce o alana girmek gerekiyor. Bizim ülkemizde, gerçekten kabul etsek de etmesek de sınırlar var, sıkıntılar var. Her konuda alt yapı eksikliklerimiz var. Yıllar içerisinde bir noktadan çok daha iyi bir noktaya geldik, bu bir gerçek. Olanı, yapılanı da göz ardı etmemiz lazım. Ama dünya koşullarında sporun nasıl yapıldığını gördüğümüzde, gözlemlediğimizde alt yapı eksikliklerimizden tutun da onun dışında birçok eksikliğimizin olduğunu da açık yüreklilikle kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bu şartlarda spor yapmak da bir hüner, o yapılan şartlarda başarıyı yakalamak da daha büyük bir hüner.”