Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile bugün yeniden görüşecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, referans kavramlarını tamamlamaya yönelik l iderlerle değerlendrimelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile bugün saat 09.30’da yeniden görüşecek.

Bu arada Akıncı, yarın sabah Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarını, devam etmekte olan süreçle ilgili bilgilendirecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, referans kavramlarını tamamlamaya yönelik liderlerle görüşmesini dün

de sürdürmüştü.

Akıncı-Lute ‘un dünkü görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı’nın yarın devam etmekte olan çalışmalar hakkında Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını bilgilendireceğini ve görüşlerini alacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi parti başkanları ile gerçekleştireceği yarınki toplantı saat 10.00’da başlayacak

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 10:02