CUMHURBAŞKANI AKINCI NEW YORK’TA

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine geldi.



Ercan Havalimanı’ndan dün saat 11.15’te ayrılan Akıncı, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-New York seferini yapan uçağıyla 10 buçuk saatlik yolculuğun ardından KKTC saatiyle 00.30 sıralarında (New York saatiyle 17.30) New York’a ulaştı.



Akıncı ve beraberindeki heyeti, New York JFK Havalimanı’nda KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu ve 2. Sekreter Sertaç Güven karşıladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le cumartesi görüşecek.



Akıncı’nın New York’ta bulunacağı sürede üst düzey başka ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada “New York’a yapıcı bir ruhla, makul ve uygulanabilir olanda uzlaşma arzusuyla gidiyorum. Çok açıktır ki çözümsüzlüğün devamı Kıbrıs’ta her iki toplumu da olumsuz olarak etkileyecek” demişti.



Guterres’in geçici olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununun taraflarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda oluşturduğu raporu sunmasını beklediğini, bu nedenle bu yıl New York’taki temaslarının diğerlerinden farklı bir yanı olduğunu kaydeden Akıncı, “Sayın Guterres bu rapor ışığında değerlendirmelerini taraflarla paylaşıp bundan sonrası için bizim ne düşündüğümüzü de dinlemek isteyecektir” ifadelerini kullanmıştı.



New York, 140’tan fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığı BM 73. Genel Kurulu nedeniyle yoğun günler yaşıyor. Dünya liderlerinin buluştuğu kentte hem politik hem trafik anlamında yoğunluk var.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da New York’ta bulunuyor.