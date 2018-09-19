CUMHURBAŞKANI AKINCI SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York temasları öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerle bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı yarın saat 10.00’da, hükümetle yaptığı olağan görüşmeler çerçevesinde hükümette yer alan partilerin liderleri ile Kıbrıs sorunu bağlamında durum değerlendirmesi yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı Cuma günü de Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya gelecek. Bu toplantı ise saat 11.00’de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 29 Eylül’de görüşecek