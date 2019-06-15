Cumhurbaşkanı Akıncı, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, yeni kurulan vakfın tanıtıldığı etkinlikte, sevenlerinin ağzından Tangül Çağıner’i anlatan tanıtım videosunu izledi.

Akıncı, ardından yaptığı konuşmada, okuldan sınıf arkadaşı olan Tangül Çağıner’i bir kez daha özlem ve rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni kurulan ve Tangül Çağıner’in yardımsever kişiliğine çok uygun olan vakfa çalışmalarında başarılar diledi.

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