CUMHURBAŞKANI AKINCI TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE SÜTEK MÜDÜRLERİ, ARDINDAN DA HAYVAN ÜRETİCİLERİ VE YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Mehmet Arkın Biray ile Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Fide Kürşat’ı, ardından da Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile birlik temsilcisi üreticileri kabul etti.



Bu sabah gerçekleştirilen görüşmeler Cumhurbaşkanlığı’nda yer aldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Arkın Biray ile SÜTEK Müdürü Fide Kürşat, Cumhurbaşkanı’na Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin talepleri ile ilgili konulardaki durum hakkındaki resmi verileri sunarak teknik bilgi aktardılar.



Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile yönetim kurulu üyeleri ise görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hükümetten taleplerini anlattı.



Konu, Cumhurbaşkanı'nın hükümetle olağan haftalık görüşmesinde, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ele alınarak değerlendirdi.