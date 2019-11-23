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Cumhurbaşkanı Akıncı, üçlü görüşme için yarın Berlin’e gidecek

Cumhurbaşkanı Akıncı, üçlü görüşme için yarın Berlin’e gidecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üçlü görüşme için yarın Berlin’e gidecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Saat 14.30’daki açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı 15.05’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım Pazartesi akşamı görüşecek.

Akıncı, 26 Kasım salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak akşam saat 20.30’da adaya dönecek.
BM Genel Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması öngörülüyor.

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