CUMHURBAŞKANI AKINCI, YDÜ ROBOTİK FUTBOL TAKIMI’NI KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI, YDÜ ROBOTİK FUTBOL TAKIMI’NI KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robo Cup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonluğu’nu elde eden Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEU Islanders üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, heyete YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel de eşlik etti.

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