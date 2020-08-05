Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Lübnan’a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve sevenlerinin acısını Kıbrıs Türk halkı ve şahsı adına paylaşarak yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şöyle dedi:

“Beyrut’ta meydana gelen ve Kıbrıs’tan da hissedilen büyük patlama sonucunda yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce yaralının olduğu anlaşılmaktadır. Bu büyük trajedi bize tıpkı yolunu şaşıran füzenin topraklarımıza düşmesi gibi istikrarsız bir bölge ile ne kadar iç içe olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Tüm yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının acısını Kıbrıs Türk halkı ve şahsım adına paylaşırken yaralılara da acil şifalar dilerim.”