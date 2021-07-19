Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis'inde açıklama yapıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü toplantıda konuşma yapmak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne geldi.

Meclise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte otobüsle gelen Erdoğan, girişte Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakan ve milletvekilleri ile meclis yetkilileri tarafından karşılandı.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Meclis önünde toplanan kalabalık da Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 17.15’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.



Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na hitaben konuşma yapacak.Toplantıyı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, devlet ve hükümet yetkilileri ile Türkiye’den gelen devlet, hükümet ve siyasi parti yetkilileri de izliyor.Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, Erdoğan’ın konuşma yapacağı bugünkü Meclis toplantısına katılmayacaklarını açıklamışlardı.Toplantının başında Danışma Kurulu’nun toplantıda izlenecek yönteme ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin kararı okunup oybirliğiyle onaylandı. Ardından, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ile eşleri salona geldi ve alkışlarla karşılandı.Karşılamadan sonra, Meclis Başkanı Sennaroğlu, kısa bir konuşma yaptı ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hoş geldiniz” diyerek kürsüye davet etti.