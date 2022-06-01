Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, edebiyatçı ve uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin başkanlığını üstlenmiş Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Ödül töreni yanında, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 40. yıl dönümünün de kutlandığı gecede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sanata ve kültüre katkı sağlayan herkesi tebrik ederek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının yazın sanatında çok zengin bir arşive sahip olduğuna işaret ederek, bu ülkede üniversitelerde ve okullarda eskiden yazılmış fakat şu anda yeni baskılarıyla çok sayıda kitap, dergi ve dijital yayınların bulunduğunu, KKTC’nin edebiyat alanında gelişim gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Eskiden kısıtlı imkânlarla kendi insanımızın ortaya çıkardığı eserleri şu anda yayınlayabiliyor ve bütün dünya ile paylaşabiliyoruz. Bizim için önemli olan birçok alanda olduğu gibi, edebiyat alanındaki çalışmalarla da kendi halkımızın varlığını güçlendirmektir.

Bu bağlamda devlet olarak görevimiz, gençlerimizi edebiyat konusunda teşvik edip yeni eserler ortaya çıkarması için destek olmaktır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, gecede ödül alanları tebrik ederek Ali Nesim’in adının her zaman yaşatılacağını ifade etti.

Törende ödül alan isimler şöyle:

2022 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri verilecek yazarlar şöyle:

Araştırmacı-Yazar-Şair Mahmut İslâmoğlu, (Onur Ödülü)

Gazeteci-Yazar Mustafa Doğrusöz, (Vefa Ödülü)

Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba, (Araştırma Ödülü)

Turgül Tomgüsehan, (Roman Ödülü)

Şair Mustafa İzzet Adiloğlu, (Şiir Ödülü)

Yazar Fezile Olkanlı, Girne Belediyesi (Genç Yazar Teşvik Ödülü)