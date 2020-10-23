Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisinde ant içtikten sonra Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende Saygı Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, tören Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Sizin Türk Milleti ve tüm insanlık için ortaya koyduğunuz ilke, devrim ve ideolojileri daima benimseyen Kıbrıs Tüklerinin seçtiği KKTC Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzdayım. Sizin işaret ettiğiniz yolda yürümeye, benimsediğiniz ilkelerinize daima sadık kalmaya, bugünün ve yarının nesillerine aktarılması için çalışmaya devam edeceğiz.

“Bağımsızlık benim karakterimdir” veciheniz bizler için geleceğe ilerlemede önemli bir ışık olacaktır… Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle halkımızı daha güzel günlere kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”