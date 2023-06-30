Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BMGS ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio

Guterres'le 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kıbrıs konusu ve son gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulan telefon

görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter'e, Kıbrıs'ta resmi

müzakere sürecinin; Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitlik ve eşit

uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini nedenleriyle anlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist ve uzlaşmaz tutumunu devam

ettirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının kendini Ada'nın

tek mutlak hâkimi ve meşru yönetimi gören anlayışının değişmeden çözüm için

ortak bir zemin bulunmasının mümkün olmadığını belirterek, Rum tarafının

Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü inkar etmesinin

müktesep eşitliğini inkar ettiği anlamını taşıdığın altını çizdi.

Telefon görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafınca sunulan 6 maddelik iş birliği

önerilerinin iki Taraf arasında bağların ve güvenin artmasına yönelik

yapacağı katkıya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle iki

Taraf arasında ekonomik etkileşimi ve dolayısıyla güveni artıracak özel

ticari bir sınır kapısının açılmasının Rum tarafınca ret edilmesini

kınadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın iki Taraf dâhil tüm ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşecek

"Doğu Akdeniz Konferansı" önerisinin, hem iki tarafın hem de daha geniş

ölçekte bölgenin yararına olacak önemli refah ve istikrar artırıcı bir

girişim olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafların Kıbrıs konusuna müdahil olma

girişimlerinin hiçbir hal ve koşulda kabul edilemeyeceğini ifade eden



Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barışın İnşasındanSorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerBölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı MiroslavJenca'nın yeni müzakere başlayabilmesi için ortak zeminin olup olmadığınadair yürüttükleri çalışmalara Kıbrıs Türk Tarafının desteğini yineledi.

Yıllardır bekletilen ve geçtiğimiz Ocak ayında sağlanan Atlılar toplu

mezarının kazısının başlaması kararıyla ilgili olarak Rum Yönetimi'nin

üzerine düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmesi gerektiğine dikkat

çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına

ivme kazandıracağı gibi aynı zamanda iki toplum arasında önemli bir güven

yaratıcı önlem olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı büyük bir titizlikle dinleyen Genel Sekreter,

Kıbrıs Türk Tarafının iş birliği önerilerine ve güven yaratıcı önlemlere

verdiği önemi yineleyerek bunun aşağıdan yukarıya, iki Taraf arasında

oluşturacağı güven ve iş birliğine değindi. Atlılar toplu mezarının

kazısının başlaması mutabakatıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın ifade

ettiklerinin önemli olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalara destek

belirten Guterres, ticaret başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine

yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sunulan önerilerin önemli

olduğunu ifade ederek, Kıbrıs'ta bir uzlaşı için çıkacak fırsatlardan

yaralanmanın önemine işaret etti.

Genel Sekreter ayrıca tarafların rızası olmadan üçüncü tarafların Kıbrıs

meselesine müdahil olamayacağının da altını çizdi.