Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ BİR-SEN yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ BİR-SEN yönetimini kabul etti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı (DAÜ BİR SEN) kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar DAÜ BİR-SEN yönetimini kabulünde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hem ülke, hem de Gazimağusa için önemli bir kurum olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteden yıllar boyunca çok sayıda mezun verildiğini ve bu mezunların dünyanın farklı yerlerinde KKTC’nin bir bakıma fahri elçisi olarak görevlerini yürüttüklerini söyledi.

DAÜ’nün kendi içinde aldığı kararlarla daha da başarılı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, tecrübe birikimi ve alınabilecek tedbirlerle bilim, akıl yolunda DAÜ’nün sıkıntılarını aşabileceğine inanç belirtti.

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