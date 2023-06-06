Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depreminde ortaya konan birlik ve beraberliğin önemini anımsatarak, “Din görevlilerinin topluma verdiği mesajların milli birlik ve maneviyat bakımından anlamlı ve değerli olduğunu” söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin yanında olduğunu ve her zaman KKTC’ye sahip çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yürütülen milli davanın Türkiye Cumhuriyeti’nden büyük destek verilmesinden ve önemli toplantılar ile göreve başlama törenlerinde Kıbrıs milli davasının ve KKTC’nin gündemde yer almasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye Yüzyılı’nın KKTC’deki refah, ekonomi ve müreffeh yaşama önemli katkıları olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve egemen iki devlet olduğunu ve Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının devamının gerekliliğini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türk dünyasının en güneyinde yer alan bir Türk devleti olarak Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı, Rum zihniyetinin değişmediğine işaret ederek milli kültür ve değerlerle yola devam etmenin önemli olduğunu da belirtti.