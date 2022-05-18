Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte “Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çok değerli şairlerin çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen başta eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Bülent Günkut ve komite üyelerine teşekkür etti.

Tatar, yarışmaya katılan bütün gençleri tebrik ederek, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çok değerli şairlerin çıktığını vurguladı. Kendisinin de sanat ve kültürle iç içe olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar önce de yarışmalar yapıldığını ve bu yarışmalarda başarı gösteren gençlerin olduğunu belirtti.

Bütün bunların özverili çalışmayla olabileceğini ve böyle etkinliklere rağbet gösterilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yarışmaya katılan gençleri, ailelerini, öğretmenlerini ve jüri üyelerini tebrik edip teşekkürlerini sundu.

-Sibel Tatar şiir etkinliğinin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi’ne, böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkür etti. Uzunca bir aradan sonra yapılan şiir etkinliğinin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunan Sibel Tatar, şiir yarışmasına hem yazarak hem de okuyarak katılan tüm yetenekli gençleri tebrik etti.

Jüri üyelerine de yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Sibel Tatar, gençlerin okuduğu şiirlerle birçok şairin anıldığını dile getirdi.

Sibel Tatar konuşmasında, kendisinin de öğretmeni olan ilk kadın şairlerden Urkiye Balman’ı rahmetle andı ve Balman’ın “Lefke” adlı şiirini, yarışmaya katılan bir gencin okuduğunu dile getirdi.

Sibel Tatar, Erenköy direnişinde genç yaşta şehit düşen şair Süleyman Uluçamgil’i, uzay şairi olarak anılan ve iki defa Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen şair Osman Türkay’ı ve kendisinin çok beğendiği “Merdivenler” adlı şiirin yazarı Pembe Marmara’yı saygıyla andığını belirtti.