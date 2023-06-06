Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği heyetini heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Kutay Ramiz ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla üye olunmasının KKTC’ye statü kazandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkistan’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Türk Dünyası ve Orta Asya Değerleme Forumu’nda KKTC’nin, Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konseyi’nde gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ülke adına gurur verici olduğunu belirterek bu başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

KKTC’nin artık hak ettiği değeri görmeye başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, istikrarlı bir şekilde ilerleyerek yola devam edeceklerini vurguladı.

İnşaata açık bölgelerin değerlendirilmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar KKTC topraklarının, dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmeye açık olduğunu ve yoluna emin adımlarla devam edeceğini belirterek; “Turizm, yükseköğretim ve tarımdaki gelişmelerle çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek görevimizdir” dedi.