Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, La Lorraine Bakery Group Yüksekbaş Gıda’nın düzenlediği gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, La Lorraine Bakery Group Yüksekbaş Gıda’nın Merit Diamond Otel Gala Salonu’nda düzenlediği gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, KKTC’nin giderek gelişmekte olduğunu belirterek böylesine güzel bir ortamda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüksekbaş Ailesi’nin Adana’dan gelip KKTC’yi kardeş vatan olarak gördüğünü ve yaptığı yatırımların, ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Yüksekbaş Ailesi’nin Gönyeli Spor Kulübü’ne de destek verdiğini belirtti.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Biz halkın yanındayız. Yüksekbaş Ailesi, gece gündüz çalışıp ülkemize yatırım yapmış ve farklı sektörlerde KKTC’nin önünün açılması bakımından büyük başarılara imza atmıştır. Böyle uluslararası bir markanın KKTC’ye kazandırılması, kalite ve standartın uluslararası ölçekte halka sunulması ülkemiz adına gurur vericidir.

Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak biz bir mücadele veriyoruz. Bütün bu başarılar altında ekonomiyi, turizmi, diğer sektörleri canlandırmak ve her alanda istihdam sağlamak için çalışıyoruz. Anavatan’la her zaman iyi ilişkiler içerisindeyiz. Yapılan yatırımlarla KKTC daha çok kalkınacak ve artan bir tempoda yoluna devam edecektir.

Kıbrıs Türk halkı bu ülkede çok acılar çekmiştir. Şu anda da Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bütün sektörlerde önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Su projesini üç yılda gerçekleştirdik. Şimdi de kabloyla elektriğin getirilmesiyle KKTC’nin enerji sorununu büyük ölçüde aşacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yatırımlardan dolayı Yüksekbaş Ailesi’ne teşekkür etti.