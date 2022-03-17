Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada Zorlu Töre’yi, KKTC Meclis Başkanı olarak seçilmesinden dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini ziyaretinden ötürü Zorlu Töre’ye teşekkür etti.

“Bu topraklarda yaşayabilmek için Anavatan Türkiye’nin adadaki garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Zorlu Töre’nin milletvekili olmadan önce de milli davamızın savunmasında çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite yıllarında yaptığı çalışmaların hâlâ daha yankılarının devam ettiğini vurguladı. Birlikte seçimlere girip milletvekili seçildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “İkimizin de yaptığı köy ziyaretleri, vatandaşla iç içe olmamız; halka yansımış bir dayanışma, arkadaşlık ve milli davaya yaptığımız büyük hizmetlerin bir parçasıdır. Halk iradesiyle seçim kazanıp benim Cumhurbaşkanı, sizin de KKTC Meclis Başkanı olarak birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Yurt dışı ziyaretlerimde bana vekâlet edeceksiniz. Kariyerimizin bu noktasında bunu çok anlamlı bulduğumu da paylaşmak istiyorum.Meclis başkanı olarak yüce meclisin çalışmalarına önderlik edeceksiniz, 50 milletvekilinin de birlikte çalışıp üretmesine, yeni yasaların geçirilmesine, kurum ve kuruluşların çalıştırılmasına; tecrübeniz ve çalışkanlığınızla bu devletin ihtiyaçlarına liderlik yapacaksınız.Birlikte katılacağımız törenler, ziyaretler, uluslararası kamuoyuna vereceğimiz mesajlarla Enosis uğruna devletin dışına itildiğimiz ve Yunanistan’ın da desteğiyle işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ardından 1974’te bütün dünyaya bizim egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün hakkımız olduğunu söylemeye devam edeceğiz.Bu topraklarda yaşayabilmek için Anavatan Türkiye’nin adadaki garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Federal çatı altında yapılacak bir antlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin kurumsal iş birliği ile ancak bir antlaşmanın olabileceğini dile getirdik. Bu siyaset, haklı yerini bulmuştur.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un KKTC’den bahsetmesi, burada kendilerine benzer bir durumun varlığını ifade ederken, bizim milli davamızın haklılığını ortaya koymaktadır. Bunları hem halkımızla hem kamuoyu ile paylaşmak, siyasetin kökleşmesi için bu makamlarda yapacağımız çalışmaların ne kadar önemli ve değerli olduğunu da ifade etmek istiyorum” diyerek KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere mutlaka geleceğini sözlerine ekledi ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür etti.

“Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm yolunun yürünmesi gerektiğine inanıyorum”

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli davamızın yürütülmesinde Cumhurbaşkanlığı makamının çok büyük bir etkisinin olduğunu ifade etti. Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ortaya koyduğu tezleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. Devletin varlığını ve bağımsızlığını koruyacağına dair hem milletvekillerinin hem de Cumhurbaşkanı’nın bu yönde yemininin olduğunu sözlerine ekleyen Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki egemenlik ve iki bağımsız devlet siyasetini benimsemesinin büyük bir gelişme olduğunu ifade etti.

Zorlu Töre; “Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm modeli yolunun yürünmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim tek güvencemiz, Anavatan Türkiye’dir ve Kıbrıs Türk halkının kendi milli iradesi ile kurulan KKTC’dir. Devlet esastır ve devletimizden asla vazgeçmeyiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz” diyerek kendisini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.