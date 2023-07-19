Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974 darbesinden sonra Kıbrıs’ta ikinci Helen cumhuriyeti ilan edip, Yunanistan’la birleştirerek, Kıbrıs Türk halkının sonunu getirmek ve aynı zamanda büyük Yunanistan’ı yaratarak karada ve denizde Türkiye Cumhuriyeti’ni kuşatmayı hedeflediğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği harekatla imdada yetiştiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 49 yıldan beridir adada Kıbrıslı Türklerin kurulan devletle birlikte barış ve huzur içinde yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Kıbrıs’ın tek taraflı Avrupa Birliği’ne girmesinin ardından federasyon temelinde çözümün Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ve askerinin çekilmesine neden olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir oyuna gelinmeyeceğini, kendisi tarafından ortaya konulan yeni siyasete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında artık KKTC’nin tanınma zamanının geldiğini ifade etmesinin ardından Türk Devletler Teşkilatına KKTC’nin anayasal adıyla kabul edilmesinin sağlanmasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılacaksa iki devletin onayı ile olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin birbiriyle iş birliği yapabileceğini aktardı.

1923 Lozan Anlaşması ve 1960 Kıbrıs Kuruluş Antlaşmalarında Türk-Yunan dengesinin yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın 40 mil uzağında olan Türkiye’nin anlaşmalardan gelen hakları gereği güvenliğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, barış, huzur ve güvenliğin devam etmesi, politik dengeler ve istikrar için gerçeklerin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Erenköy’e 1964 yılında yapılan hava operasyonunda şehit edilen Türk Hava Kuvvetleri’nde görevli Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve tüm şehitlere rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de verilen direnişin küçük bir Çanakkale mücadelesi olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına 1974 yılına kadar dayanmaları için umut olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Hava Kuvvetleri’nin 1964 ve 1974 yıllarında yaptığı operasyonların mücadele tarihinde yerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

-Kadıoğlu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da konuşmasında, Kıbrıs’a operasyon düzenlenen hava üssüne, F-100 uçaklarına ve Eskişehir’de şehit Cengiz Topel’in heykeline bakarak büyüdüklerini söyledi.

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görev gereği Kıbrıs semalarında defalarca uçtuğunu ifade ederek, resmi ziyaret için bulunduğu Kıbrıs ile her zaman bir gönül bağı olduğunu kaydetti.