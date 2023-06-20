Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ‘Evrenin Dili’ sergisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Emekli Büyükelçi Zehra Başaran’ın “Evrenin Dili”, isimli kişisel sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, eski Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Başkanı Işın Ramadan Cemil de katıldı.

Bellapais Inner Wheel Kurucu Başkanı Sibel Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Bellapais Inner Wheel tarafından basımı gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” kitabında 76 kadının yer aldığını belirtti.

Sibel Tatar, Zehra Başaran’ın Kıbrıs’ın ilk kadın diplomatı olduğuna dikkat çekti.

Zehra Başaran’ın yaptığı resimlerden elde edilecek geliri Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia’ya bağışlayacağını ifade eden Sibel Tatar, emekle elde edilenin sosyal projelere bağışlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

-Cemil: “Amacımız ihtiyacı olanların yardımına koşmak”

Inner Wheel 222. Bölge Alasia Başkanı Işın Ramadan Cemil de konuşmasında, sergiden elde edilecek gelirle amaçlarının yardım etmek ve ihtiyacı olanların yardımına koşmak olduğuna dikkat çekti. Işın Ramadan Cemil, ihtiyaçlı olanlara sanat yoluyla yardım edilmesinin ve bu şekilde sunum yapılmasının önemine de vurgu yaptı.