Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı vekâleti” konusunda Başsavcılık tarafından verilen hukuki görüşü paylaştı. Başsavcılık görüşünde, “Anayasa’mız Cumhurbaşkanı’nın Meclis Başkanı haricinde bir kişiye vekâlet vermesini düzenlememiştir. Keza, Anayasa’da vekâlet verilen Meclis Başkanı’nın da başka bir kişiye bu vekâleti devretmesine imkân veren bir düzenleme bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama aynen şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, ‘Devletin tepesi boş kaldı’ ve ‘Cumhurbaşkanı, Meclis Başkan Yardımcısı’na vekâlet verebilirdi’ şeklindeki gerçek dışı iddiaları bir kez daha yanıtlarken, Başsavcılık tarafından verilen hukuki görüşü de açıkladı.

‘Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı’ndan başka bir kişiye vekâlet veremez’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlayacak olması nedeniyle 3 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen törenlere davetli olarak katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcılık’tan aldığı hukuki görüş doğrultusunda 2 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı vekâletini Meclis Başkanı’na vermiştir.

Başsavcılık tarafından verilen söz konusu hukuki görüşte de, Anayasa’nın 105’inci maddesine atıfta bulunularak ‘Anayasa’mız Cumhurbaşkanı’na vekillik etme görevini Meclis Başkanı’na vermiştir. Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın Meclis Başkanı haricinde bir kişiye vekâlet vermesini düzenlememiştir. Keza, Anayasa’da vekâlet verilen Meclis Başkanı’nın da başka bir kişiye bu vekâleti devretmesine imkân veren bir düzenleme bulunmamaktadır’ ifadeleri yer almaktadır.

Anayasa’nın belirlediği kurallara ve hukuki ilkelere her zaman bağlı olan ve bunlara göre hareket eden Cumhurbaşkanı Tatar, görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirirken; bazı çevrelerin gerçekleri çarpıtması ve gerçek dışı ithamlarda bulunması kabul edilemez. Görülen lüzum üzerine ve halkımızı doğru bilgilendirmek adına, Başsavcılık tarafından ‘vekâlet’ konusunda verilen hukuki görüşü de kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Başsavcılık tarafından ‘vekâlet’ konusunda 2 Haziran 2023 tarihinde verilen hukuki görüş ekte yer almaktadır."