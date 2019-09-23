Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün New York’a gidiyor

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu yarın New York’ta başlıyor. Genel Kurul’a tüm dünyadan 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcileri katılacak.

“ABD-İran gerilimi” ve “İklim Değişikliği”konularının öne çıkacağı zirveye bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı ŞiCinping ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimler katılmayacak.

BM zirvesinde, Türkiye’yi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Zirvede Kıbrıs konusu da görüşülecek.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün New York’a gidecek.

Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği ziyarette Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, muhtemel müzakerelere başlamadan önce bütün tarafların aynı hedef doğrultusunda olup olmadıklarının tespit edilmesine yönelik referans kavramlarını oluşturma çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyareti öncesi Londra’ya giden ve Kıbrıs konusunda açıklamalar yapan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i yanıtladı.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Sayın Anastasiades’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak. Hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettiriyor. Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye’nin dayatması olarak takdim etmek de işine geliyor.

Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil;çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz.”

Akıncı, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde BM Genel Sekreteri ile görüşmeye gideceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasında, “Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiades bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır” ifadelerini de kullandı.

Akıncı, bu sabah 08.15’de Ercan Havaalanı’ndaki basın toplantısında halka daha geniş bilgiler vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.