Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15-17 Haziran tarihlerinde, Slovakya’da gerçekleştirilen 2018 IFBB World Children Fitness Championships Yarışması 7-8-9 yaş kategorisinde dünya ikincisi olan Enver Saraç’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Enver Saraç yarışmada elde ettiği kupa ve sertifikaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile paylaştı.
CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI DÜNYA İKİNCİSİ ENVER SARAÇ’I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15-17 Haziran tarihlerinde, Slovakya’da gerçekleştirilen 2018 IFBB World Children Fitness Championships Yarışması 7-8-9 yaş kategorisinde dünya ikincisi olan Enver Saraç’ı kabul etti.
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