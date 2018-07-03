CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI DÜNYA İKİNCİSİ ENVER SARAÇ’I KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI DÜNYA İKİNCİSİ ENVER SARAÇ’I KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15-17 Haziran tarihlerinde, Slovakya’da gerçekleştirilen 2018 IFBB World Children Fitness Championships Yarışması 7-8-9 yaş kategorisinde dünya ikincisi olan Enver Saraç’ı kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Enver Saraç yarışmada elde ettiği kupa ve sertifikaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile paylaştı.

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