CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI DÜNYA İKİNCİSİ ENVER SARAÇ’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15-17 Haziran tarihlerinde, Slovakya’da gerçekleştirilen 2018 IFBB World Children Fitness Championships Yarışması 7-8-9 yaş kategorisinde dünya ikincisi olan Enver Saraç’ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Enver Saraç yarışmada elde ettiği kupa ve sertifikaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile paylaştı.