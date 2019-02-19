Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: "Mümkün olanı yapmaya çalışıyorum”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın bulunduğu bölgedeki gerilimin herkese zarar verdiğini belirterek “Barışı, huzuru arayalım. Ben onu yapmaya çalışıyorum, mümkün olanı yapmaya çalışıyorum. ‘Başka bir şey mümkün ve Akıncı bunu reddediyor’ diye bir şey yok” dedi.

Uluslararası konjonktürden ve BM çerçevesinden söz ettiğini belirten Akıncı, Kıbrıs’ta bir çözümün BM çatısı altındaki müzakerelerle elde edilebileceğini vurguladı; “farklı gerçekler var da bunları Akıncı reddediyor” şeklindeki söylemlerin çok haksızlık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirdiği 5 saatlik toplantının çıkışında basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta bulunacak bir çözümün tüm tarafların yararına olacağını vurguladı.

26 Şubat’ta Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’ten desantralize federasyon önerisini ve varsa başka önerilerini dinlemek istediğini söyledi.

Meclis toplantısının yararlı geçtiğini, kendisinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarıyla ilgili bilgi verdiğini, Anastasiadis’le yapacağı görüşme öncesi görüş ve değerlendirmelerini sunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, 6 parti liderinin ve milletvekillerinin de görüşlerini dinlediğini anlattı.

Şu anda Lute’un çalışmalarının ne sonuç vereceğini kestirmenin kolay olmadığını, taraflar aynı noktaya gelebilir mi diye bir referans çalışması yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ortaya çıktıktan sonra Meclis’le yeniden bir araya geleceğini; aksi durumda da gene Meclis’e gelip durumu anlatacağını söyledi.