Cumhurbaşkanı Tatar, 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Selçuk Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Geleceğe umutla bakabilmek ve varlığı sürdürmek için Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğine işaret eden Tatar, bağların güçlenmesi için yeni fikirler ve vizyonların ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteler arası iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların devlet kademelerinde kurgulanması gerektiğine dikkat çekti.

-“Gelecek gençlerindir. Gençler milletin vasiyetini devralacak, yön verecek ve yönetecek”

“Gelecek gençlerindir. Gençler milletin vasiyetini devralacak, yön verecek ve yönetecektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerler, örf, adet, gelenek, kültür, sanat, inanç ve güvenin oluşabilmesi için gençlere önem verdiklerini ifade etti.

Gençlerin faklı kaynak ve kanallardan bilgilere ulaştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği arasındaki bağların güçlenmesi için iletişim çağından yararlanılması gerektiğine işaret ederek, uluslararası öğrencilerle kültürlerin kaynaşmasının önemini de belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, alt ve üst yapı yatırımları, yükseköğrenim, tarım ve turizmdeki faaliyetlerle emin adımlarla geleceğe yüründüğünü kaydetti.

Doğu Akdeniz’de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara yanında denizde de egemenlik hakkı bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, mavi vatanın önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs adasının geçmişte İngiliz İdaresi’ne girmesiyle Türk nüfusu ile Rum nüfusu arasındaki dengenin bozulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan’ın nüfustan hareketle adayı kendine bağlamak istediğini ancak Kıbrıs Türkü’nün direnişi ve Türkiye’nin desteğiyle özgürlük ve varoluş mücadelesi verildiğini ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade etti.

Federal temelde anlaşma ile Avrupa Birliği içinde, “sıfır asker ve sıfır garanti” uygulanarak, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağların kopartılacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, çözüm için iki devletin iş birliğine dayalı yeni bir siyaset yürüttüklerini kaydetti.

Konuşmasında gençlere öğüt vererek, tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Üniversitesi’nden gelip ülkede toplantı düzenleyen yetkilileri tebrik etti, Konya’ya sevgilerini iletti.