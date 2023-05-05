Cumhurbaşkanı Tatar, 2. Uluslararası Katılımlı Ulusal HematoOnkoGenetik Kongresi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bafra Concorde Luxury Resort Otel' de düzenlenen 2. Uluslararası Katılımlı Ulusal HematoOnkoGenetik Kongresi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongre açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, bilimin ışığında sağlık alanında büyük başarılara imza atılacağına inanç da belirtti.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının acılar yaşadığını ve soykırımlardan geçirildiğini anlatan Tatar, bunlara karşı verilen mücadelelerden ve KKTC’yi dünyaya tanıtarak kabul ettirme çabalarından bahsetti. Tatar, KKTC’nin Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, “Rum-Yunan ikilisine karşı adadaki mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

- “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sağlık sisteminde önemli gelişmeler yaşanmaktadır”

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs meselesi bitmek bilemeyen bir tempoda devam etmektedir. Uluslararası camianın bize yaptığı baskı, Kıbrıs Cumhuriyeti altında Avrupa Birliği’ne girmemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üye olmamasından dolayı zaman içerisinde Anadolu ile bağlarımızın kopartılmasını hedeflemektedir. Fakat biz bunu asla kabul etmeyiz. Federal temelde bir antlaşma olamayacağını her seferinde vurgulamaktayız.

Su ve elektrik projeleriyle KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir pandemi dönemi geçirerek büyük bir sınav verdik. Ülkemizde çok başarılı doktorlarımız var. Bilimsel anlamda yapılan özverili çalışmalarla pandemi sınavını verirken KKTC’nin sağlık altyapısının nasıl güçleneceği yönünde önemli çalışmalar yapılmıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sağlık sisteminde önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Dünyanın her yerinde çok başarılı Kıbrıslı Türk doktorlarımız vardır. KKTC gerçek anlamda çağdaş bir devlettir. Üniversitelerimizde, 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü bir KKTC gerçeği vardır. Yapılan yatırımlar ve turizm faaliyetleriyle her yıl daha da fazla turistin ülkemize geldiğini görmekteyiz. İklimi, havası ve doğasıyla KKTC bir çekim merkezidir.”

Kongrenin üç farklı bilim dalından oluştuğunu belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde tıp alanındaki gelişmelerin KKTC’de büyük bir memnuniyetle takip edildiğini, doktorların bir arada olduğunu, kurum ve kuruluşların istişarelerde bulunduğunu ve dünyanın da bunu izlediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sisteminin güçlü olduğunu, doktorlarının bilim ve ilimde büyük başarılara imza attığını da söyleyerek, daha güçlü ve geleceğe umutla bakabilen bir Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olduğunu söyledi.