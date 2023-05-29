Cumhurbaşkanı Tatar, “6. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı”nın başlangıcını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlediği “6. City Mall Slalom Yarışı”nın başlangıcını yaptı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa City Mall AVM otopark alanında yer alan etkinlikte konuşan Ersin Tatar, klasik otomobil sporu konusunda maddi ve manevi fedakârlıklar ortaya konulduğunu belirtti.
Ülkede trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kurallara uyularak dikkatli araç kullanmanın öneminin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, klasik otomobil yarışlarında kurallara uyularak dikkatli bir şekilde yarışın yapıldığını, trafikte de kurallara uyulursa kazaların önlenebileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar yarışa katılanları kutlayarak yarışları düzenleyenlere teşekkür etti.