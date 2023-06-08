Cumhurbaşkanı Tatar, “9. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasına” katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen “9. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasına” katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışmaya katılan 19 farklı ekibi tebrik etti ve gösterdikleri performanstan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk öğretmen ve öğrencileri ve Kıbrıslı Türklerin "hikayesini yazmak" için dünyanın birçok yerinde zirveye çıkan Birkan Uzun’u da andı.

Hikayesi olmayanın sahneye çıkamayacağı sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, müzik yarışmasında Kıbrıslı Türklerin hikayesini yazacak gençlere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; sanatta, kültürde, sporda ve müzikte elde edilen başarıların dünyaya duyurulmasının önemine dikkat çekti.

Organizasyona katkı koyan ve yarışmada çıkan özgür sesi dünyaya duyuracak Telsim’i tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ses, bizim hikayemizi anlatmaya devam edecektir. Bu ses, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, hürriyetimiz ve kendi topraklarımızda yaşama mücadelemizdir” dedi.