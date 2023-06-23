Cumhurbaşkanı Tatar, AKÜ mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada Kent Üniversitesi (AKÜ) Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa’da üniversite binasında yer alan törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle KKTC’nin yeni bir döneme girdiğini belirterek, Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olunmasıyla tanınma için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den ve diğer ülkelerden ülkeye gelen öğrenciler ile burada yaşayan gençlerin birlikte okumasının önemine dikkat çekti.

AKÜ’nün Mağusa’ya büyük hizmet vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin eğitim adası olduğunu vurguladı.

Diplomayı aldıktan sonra da eğitime devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Memlekete hizmet her zaman ön planda olmalı. Sizin başarınız KKTC ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında Türkiye’nin gelişmesi demektir. Türkiye başarılı olacak KKTC yoluna devam edecek.” dedi.

KKTC’de üniversite kuran ve Türkiye’deki üniversite ile iş birliğine giden Talip Emiroğlu’na teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğretim görevleri ve üniversite çalışanlarını da çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencileri tebrik ederek kariyerlerinde başarılar diledi.

Törende ayrıca AKÜ Rektörü Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AKÜ ve KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof Dr Turgay Avcı ve TBMM İdari Amiri ve Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan birer konuşma yaptı.