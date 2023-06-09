Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Derneği’nin yeni yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alevi Kültür Derneği’nin yeni yönetimini kabul etti.

Derneğin çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Tatar, yeni yönetim kuruluna başarı diledi.

“Önemli olan KKTC’de barış ve huzur içinde yaşamaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi oluşturan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar Alevi Kültür Derneği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Kültürel zenginliğin bir parçası olarak gördüğüm Alevi Kültür Derneği’nin çalışmalarının daha başarılı olabilmesi için elimizdeki imkânlar ölçüsünde farklı görüşmelerde yapılacakları değerlendirerek katkımızı koyabilmeyi temenni ediyoruz. Kültürel zenginliklerin harmanlanarak insanlığa, kültüre ve inanca saygılı, güçlü bir yapı oluşturulması ve korunması önemlidir.”