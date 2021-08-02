Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek
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 Bakanlar Kurulu saat 10.30’da toplanacak. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar saat 11.00’de Maraş açılımını değerlendirmek üzere toplantıya katılarak başkanlık edecek. 

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