Cumhurbaşkanı Tatar, Başhâkim Mehmet Zekâ Bey’in vefatının 38’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başhâkim Mehmet Zekâ Bey’in vefatının 38’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, mesajında, Başhâkim Mehmet Zekâ Bey’in, AİHM’deki görevi boyunca aldığı her bir kararın emsal teşkil ederek dünya hukukuna ışık tutmasının, Kıbrıs Türkü’nün nelere muktedir olduğunun en büyük kanıtlarından biri olduğunu kaydetti.

“Başhâkim Mehmet Zekâ Bey’in yaşamı boyunca elde ettiği başarılar, karakteri ve yetkinliği; özelde hukuk camiamız, genelde Kıbrıs Türkü için her koşulda ilham olmaya devam edecektir” ifadelerini kullanan Tatar, Mehmet Zekâ Bey’i vefatının 38’inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajının tam metni şu şekilde:

“1927 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan, aynı sene içerisinde İngiliz kanunlarına da vakıf olmak amacıyla İngiltere’ye gidip 'Barrister-at-Law' unvanını almasına müteakip Kıbrıs’a gelerek 1930’lu yılların başında Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçilen başhâkim Mehmet Zekâ Bey’i büyük bir özlemle anıyoruz.

1952’de Yüksek Mahkeme hâkimliğine terfi eden Zekâ Bey’in, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçilmesinin ardından 1984'e kadar sürdürmüş olduğu görevi boyunca aldığı kararların her birinin emsal teşkil ederek dünya hukukuna ışık tutacak boyutta olması, Kıbrıs Türkü’nün nelere muktedir olduğunun en büyük kanıtıdır.

Avrupa ve dünya hukuk literatürüne emsal teşkil eden ve ışık tutan kararlarının yanı sıra Kıbrıs Türkü’nün onurlu ve haklı mücadelesinde de büyük öneme sahip katkısı olan başhâkim Mehmet Zekâ Bey aynı zamanda Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk toplumuna geçişi başta olmak üzere, Kıbrıs Türkü için her türlü fedakârlığı gösteren çok değerli akil bir insan, bir kanaat önderiydi.

Başhâkim Mehmet Zekâ Bey’in yaşamı boyunca elde ettiği başarılar, karakteri ve yetkinliği; özelde hukuk camiamız, genelde Kıbrıs Türkü için her koşulda ilham olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski yargıcı, başhâkim Mehmet Zekâ Bey’i vefatının 38’inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle