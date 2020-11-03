Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Anastasiadis ile gayrı resmi tanışma toplantısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gayrı resmi tanışma toplantısı yapıyor.

Tatar ile Anastasiadis’in sosyal içerikli görüşmesi saat 19.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Lefkoşa’da, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan ikametgahında yapılacak.