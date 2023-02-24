Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay'a başsağlığı ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ı ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremde hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü ifade edip başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir acı yaşadığını vurgulayan Tatar, bunun bir cinayet niteliğinde olduğunu söyledi.

KKTC halkına başsağlığı dileyen Tatar, her türlü ambargo ve izolasyonlara rağmen spor müsabakasına katılmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı, öğretmen ve bazı velilerin şampiyon olarak geri dönmesi beklenirken depremde hayatını kaybettiğini, onların gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türkü’nün acısı çok büyüktür ve unutulmayacaktır” diyen Tatar, yaşanan acı dolu günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile Adıyaman halkı arasında özel bir bağ kurulması için gerekenin yapıldığını hatırlatarak o süreçte dirayetli duruşu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'a da teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Süleyman Uluçay'ın aile yakınlarının da bu depremde hayatını kaybetmiş olmasından dolayı ayrıca kendisine başsağlığı ve sabır diledi.

“Enkaz kaldırma çalışmalarında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yetkililer ve kendi çabası ile arama ve kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederim” diyen Tatar, hayatını kaybeden canların adlarının yaşatılması için gerekenin yapılacağını da sözlerine ekledi.

"Devletimizi yanımızda hissettik"

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da Kıbrıs Türk halkının yaşanan acı dolu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde olduğuna değinerek Adıyaman'da oldukları sürede Cumhurbaşkanı Tatar'ın, hükümetin ve halkın yardım ve girişimlerinin olduğunu belirtip, teşekkür etti.

İlk günden son güne kadar başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere devlet ve hükümetin varlığını yanlarında hissettiklerini ve güç aldıklarını kaydeden Uluçay, böylesi büyük bir acının bir daha yaşanmamasını diledi.

Bundan sonra belediyenin üç önemli görevinin bulunduğunu söyleyen Uluçay bunları; hayatını kaybeden canların anılarının ve isimlerinin yaşatılması için gerekenin yapılması, depremden dolayı halkta oluşan tedirginliğin giderilmesi ve halkın normalleşmesi için adımlar atılması olarak açıkladı.

Uluçay, hayatını kaybedenlerin adlarının yaşatılması için kente yapılacaklar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar ile önümüzdeki günlerde istişare içinde olacaklarını da söyledi.

“Gazimağusa'mız çok büyük bir acı içerisinde” diyen Süleyman Uluçay, acılı ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

Deprem bölgesinden kente 650 civarında ailenin geldiğini ve belediye olarak şu ana kadar 320 aileye yardımda bulunduklarını ifade eden Uluçay, bu yardımların süreceğini söyledi.

“Enkaz kaldırma çalışmalarında yanımızda olduğunuz gibi bugün de burada bulunmanız bize güç vermiştir” diyen Uluçay, ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.