Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine danışmanı Kaya’yı atadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevine Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi olarak Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’yı atadı.

7 Mart 1976 tarihinde Gazimağusa’da doğan Kaya, ilköğretimini Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda, ortaöğretimini Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Anıl Kaya, 1996-2000 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Enformatik bölümünde eğitim gördü. 2016-2018 yılında İşletme alanında tezli yüksek lisansını tamamlayan Kaya, 2002-2006 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesi Halkla İlişkiler Danışmanı, 2011-2016 yılları arasında The Mediterranean Policy Centre şirketinde üst düzey yönetici ve genel müdürü olarak görev yaptı.

1.12.2012-28.02.13 tarihleri arasında KKTC Başbakanlığı’nda Danışman olarak Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine çalışma yürütüp, rapor hazırlayan Anıl Kaya, 2014-2016 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda Dış İlişkiler Stratejisinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konuları ile alakalı danışmanlık görevinde bulundu.

Anıl Kaya, 2011 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından IVLP International Visitors Leadership Programına katılarak ABD Dışişleri Bakanlığı Washington DC’de IVLP sertifikası ile ödüllendirilmiştir. Kaya, 2014 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler ana binasında (UNHQ) BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve pek çok üst düzey katılımcının yer aldığı ‘High Level Culture of Peace’ konferansına katıldı.

2016-2019 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Işık, 2016-2017 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Kaya, 2008 yılında kurulan sivil toplum örgütü Aydınlık Yarınlar Hareketi’nin başkanlığını 2016 yılına kadar yürüttü.

Mart 2021 itibari ile KKTC Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı olarak görev alan Anıl Kaya evli ve bir çocuk babası olup, çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte.