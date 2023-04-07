Cumhurbaşkanı Tatar, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası’nı Meclis’e geri gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası’nı gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlamak üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderdiği bildirildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgide, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan Ünal Üstel ile konuya ilişkin yaptığı görüşme sonucunda yasayı geri gönderme kararı alındığı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, yasayı iade gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin 27 Mart 2023 tarihli, 39. Birleşiminde kabul edilerek Anayasa’nın 94. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yayımlanmak üzere tarafıma gönderilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası hakkında Başbakan Sayın Ünal Üstel ile yaptığım istişare sonucunda yasada gerekli düzenlemelerin ve/veya değişikliklerin yapılmasına olanak sağlamak üzere Anayasa’nın 94. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardımlar Yasası’nı geri gönderir, gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”