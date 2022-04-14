Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte YDÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu yıl ilk kez düzenlediği, gelişen teknolojinin sağlık alanına yansımalarını inceleme amacı taşıyan “1. Uluslararası Öğrenci Kongresi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kongrede yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı etkinliğin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Birlik ve dayanışma ile hem uluslararası alanda hem de sosyal medyada yeni fikirlerin oluşması, KKTC için bir umuttur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tıbbın çok saygın ve şerefli bir meslek olduğunu belirtti.

Yeni araştırmalarla insanlığa umut ve gelecek vadetme uğruna böyle etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve dayanışma ile hem uluslararası alanda, hem de sosyal medyada yeni fikirlerin oluşmasının KKTC için bir umut olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“KKTC’de pandemi döneminde iki yıldır bütün dünya ile verilen mücadele çok anlamlıdır. Bir an önce pandeminin son bulmasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve aşılama ile bu süreci atlattık. Gençlere söyleyeceğim şudur ki; ‘Siz umut dolusunuz, hayat dolusunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yön verebilecek akla, eğitime ve donanıma sahipsiniz.’ KKTC Devleti de bütün bu anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin teknolojiye ve bilime olan katkısının uluslararası arenalarda paylaşılması, insanlık adına çok önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.