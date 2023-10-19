Cumhurbaşkanı Tatar: "Filistin’de yaşanan ve insanlıkla bağdaşmayan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tarih sahnesinde aynı acıları yaşamış bir halk olarak, Filistin’de yaşanan ve insanlıkla bağdaşmayan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Masum çocukları, sivilleri katletmenin gerekçesi olamaz" dedi.
“Tarih sahnesinde aynı acıları yaşamış bir halk olarak, Filistin’de yaşanan ve insanlıkla bağdaşmayan katliamların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Masum çocukları, sivilleri katletmenin gerekçesi olamaz.
Başbakan Ünal Üstel’le yaptığımız istişare sonucu, Filistin’de, çocuklar da dahil olmak üzere binlerce masum sivilin katledilmesi sebebiyle yaşanan büyük acıyı paylaşmak ve yaşamını yitirenlere duyduğumuz saygı sebebiyle Bakanlar Kurulu kararıyla üç günlük milli yas ilan edilmiştir.
Yaşamlarını yitirenleri rahmetle anarken, yaslı Filistin halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”