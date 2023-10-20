Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’de yeni akademik yılın ilk dersini verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı ve ilk dersi verdi.

Girne’nin güzelliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni akademik yılın, barış huzur ve güzellikler içinde başarılarla geçmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrencilere yeni akademik yılda başarılar diledi.

“Filistin’de yaşananlar bize güvenlik huzur ve barışın önemini bir kez daha gösterdi” diyen Tatar, savaşın ve orada yaşanan acıların bir an önce son bulmasını temenni etti.

GAÜ 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, GAÜ Spectrum Kongre Salonu’nda yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenle karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, açılış konuşmaları yapıldı, öğrencilerin tema içerik konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, ilk dersi verdi.

Tören, plaket taktimi, aile fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.

-Prof. Dr. Haydar

Akademik yılın açılış konuşmasını GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptı. Haydar, GAÜ’nün 39.Akademik Yılının ülkeye ve üniversiteye hayırlı olmasını diledi, üniversite olarak, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet ekseninde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

GAÜ ailesinin on binlerce mezununun ülkelerinin geleceğe yön verdiğini belirten Haydar, katılımcılık paylaşımcılık ve bir olma hedefiyle üniversitenin uluslararası alandaki çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Üniversitenin Girne’ye sağladığı sosyal kültürel gelişim katkısına da işaret eden Haydar, çevreye karşı duyarlılık çalışmalarının da süreceğini ifade etti.

Yakın coğrafyadaki savaşın bir an önce son bulmasını da temenni eden Haydar, aralarına yeni katılan öğrencilere de başarılar diledi.

Törende, GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı da, aralarına yeni katılan yabancı öğrencilere seslendi, üniversitenin tarihini ve çalışmalarını anlattı, birlikte çalışarak geleceğe ve insanlığa yön verebileceklerine vurgu yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güzel Girne’de, yeni akademik yılın, barış huzur içinde, güzellikler içinde başarılarla geçmesini diledi.

Tatar, herkesin, tüm kesimlerin, kendi dışında, başka halkların da hakkına ve hukukuna saygılı olması gerektiğini ifade ederek, Filistin’de yaşanan savaşa işaret etti, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Orada her gün yaşananların, saldırıların, ölümlerin kendilerine Kıbrıs’ta yaşananları bir kez daha derinden hatırlattığını ifade eden Tatar, barış huzur ve güvenin önemine vurgu yaptı.

Tatar, iklim değişikliğine de değinerek, insanoğlunun doğayı kötü kullandığını ve dünyanın bu baskıyı kaldıramayacağına işaret ederek, gailemiz sadece bugünü değil, çocuklara gelecek nesillere güzel bir çevre doğa bırakmak olduğunu kaydetti.

Yer altı kaynakları, doğa her şeyin tüketilmemesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Bugün biriz ama gelecek nesiller için de bir olmalıyız” dedi.

KKTC’de çevre için bir olsak da dünyanın güçlü ülkelerinin de bir olması gerektiğini, geleceği korumak adına tüm dünya ülkelerine seslendiklerini belirten Tatar, “Dünya herkesindir, gelecek nesillerindir. O yüzden herkes büyük, küçük ülke demeden tüm ülkeler geleceğe doğaya kaynaklara sahip çıkmalı pervasızca harcamamalı” diye konuştu.

Tatar, GAÜ’ye yeni katılan öğrencilere de başarılar dileyerek, eğitim yanında kültürel sosyal aktivitelerde de başarılar diledi, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini, yaşamını iyi anlayıp, ülkelerinde de anlatacaklarına inanç belirtti.

Konuşmanın ardından GAÜ Kurucu Rektörü, DP Milletvekili Serhat Akpınar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a plaket takdim etti.