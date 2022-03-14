Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Basın Cemiyeti Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Basın Cemiyeti’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Gaziantep ile karşılıklı ilişkilerin her alanda geliştiğini kaydetti ve Gaziantep’ten KKTC’ye direkt uçuşların önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkilerine dikkat çektiği konuşmasında, yeni oluşacak dengelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel bir güç olarak meselelere yön verebilme kabiliyetini ortaya koyabilmesi temennisinde bulundu.

Tatar KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak yeni pozisyonunu sahiplenerek gelecek inşa edebilmesini dilediğini de kaydetti.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ise, yatırım imkanlarını görüşmek üzere KKTC’ye geldiğini ifade etti.