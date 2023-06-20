Cumhurbaşkanı Tatar, Günay Kibrit'in kitabın tanıtım ve imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit’in yazdığı “57. Sayfa” isimli kitabın tanıtım ve imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek binasında yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her zaman engelli bireyler için verilen mücadelenin yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ile birlikte engellilerin yaşadığı sorunların giderilmesi ve sosyal yaşamda daha fazla yer almaları için çalıştıklarını vurguladı.

Engelli bireylerin sadece bir gün değil, 365 gün boyunca hatırlanılması ve kendileriyle ilgilenilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, çare üretmek ve sorunları aşmak için devletin, hükümetin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışma yapmasının önemine işaret etti.

Engelli bireylerin, sanat, kültür ve sporda yer alması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit’in her zaman bu konulara öncülük ettiğini aktardı.

Ortopedik özürlüler ve engelli bireylerin derneklerinde görev yapan tüm başkanları da saygıyla andığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu görevin bayrak yarışı olduğunu ve ileride de bayrağı devralacak bireylerin olduğunu kaydetti.

Kurumsallaşmanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sevgi her engeli aşar. Sevgi, hoşgörü ve empatinin altını çiziyorum. Herkes bir engelli adayıdır. Kazalar ve doğal afetler gibi istenmeyen olaylarda bireyler sonradan engelli olabilir. Yasal düzenlemelerle ve hazırlanacak projelerle önlemler alınmalı.” dedi.

Engellilerin karşılaştığı engellerin aşılması ve hayatlarının kolaylaştırılması için devlet yanında kurum ve kuruluşların da desteklerde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın sponsorluğunu üstlenen Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve Yaşam Evi’ne katkıda bulunacak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na da teşekkür etti.

Kitabı yazan Günay Kiprit’i kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.