Cumhurbaşkanı Tatar: Güney Kıbrıs'tan bir yangın söndürme uçağı yangın yerine intikal etmek için hazırlandı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak köyünün güney kısmında başlayan yangın ile ilgili açıklamasında, yapılan girişmeler sonucu yangına müdahale için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir hava aracının söndürme çalışmalarına katılmak için hazırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Yeşilırmak köyünün güney kısmında bugün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına, devletimizin ilgili bütün birimleri büyük bir özveriyle devam ediyor.

Yangına ilk müdahale, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter, GKK ekipleri, Orman Dairesi, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, yapılan girişimler sonucunda Türkiye’den de yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri, bölgeye intikal etmek için yola çıkmıştır.

Diğer yandan, verdiğim direktif doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla yaptığı girişimler sonucunda, gerekli aranjmanın sağlanarak GKRY’den de bir yangın söndürme uçağının yangın yerine intikal etmek için hazırlandığını vurgulamak istiyorum.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rüzgârın yarattığı mukavemete rağmen yangının kontrol altına alınması en büyük temennimizdir."